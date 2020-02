Non c’è Bastoni, tocca a Godin? Un altro giocatore può insidiare l’uruguaiano per il derby

Dopo la vittoria con l’Udinese, l’Inter si prepara per affrontare il derby con il Milan. Conte dovrà fare a meno dello squalificato Bastoni e pensa al possibile sostituto.

“L’assenza certa sarà quella di Bastoni, che, contro l’Udinese, ha rimediato il suo quinto cartellino giallo e quindi sarà squalificato. Per Conte si tratta di un problema in più, visto che l’ex-Parma è ormai da considerare un titolare, avendo scalzato Godin. Sulla carta, quindi, toccherà a quest’ultimo sostituirlo contro il Milan. Ma una piccola percentuale di dubbio va comunque lasciata, visto che c’è anche D’Ambrosio come ulteriore soluzione per il terzetto difensivo. Certo, dovesse andare proprio così il segnale per Godin sarebbe molto forte. Non cambia nulla per Skriniar, comunque obbligato a tornare sul centrosinistra”, spiega il Corriere dello sport.