Bastoni: “Fa piacere aver segnato con la maglia dell’Inter, ma quando non si vince…”

Puglia dolce e amara per Alessandro Bastoni. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nella mixed zone dello stadio Via del Mare di Lecce dopo l’1-1 contro la squadra di Liverani, il difensore dell’Inter ha sì espresso la sua soddisfazione per il primo gol in maglia nerazzurra, ma ha anche confessato il retrogusto spiacevole dovuto alla mancata vittoria dei ragazzi di Conte:

“Mi fa piacere aver segnato il primo gol con la maglia dell’Inter, ma ovviamente quando non arrivano i tre punti c’è sempre un po’ di dispiacere“.

(Fonte: Sport Mediaset)