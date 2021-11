Bastoni: “Vogliamo dimostrare che l’Inter non ha vinto a caso. Gli addii…”

Il difensore nerazzurro, che stasera ha giocato in mezzo e accanto a Dimarco e Skriniar, ha parlato dopo la vittoria con il Venezia

Alessandro Bastoni ha giocato da centrale nella difesa a tre di mister Inzaghi . Questa sera il mister, nella gara contro il Venezia, ha schierato l'italiano accanto a Skriniar e al centrosinistra - dove di solito gioca lui - ha schierato Dimarco. Il giocatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la partita. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono abituato a giocare da terzo, normale abbia certe abitudini. Stasera ho giocato in una posizione diversa. Penso serva molta intelligenza per giocare da centrale nella difesa a tre e mi sono trovato molto bene. Ho grandi maestri che mi aiutano all'Inter, mi è andata bene stasera».

Sapevamo quanto fosse importante questa settimana, era un po' da dentro o fuori per quanto riguarda la stagione. Perdere con il Napoli significava andare a meno dieci dalla prima in classifica. Perdere contro lo Shakhtar voleva dire dimezzare le possibilità di qualificarsi agli ottavi. Siamo stati bravi a vincerle entrambe, era quello che ci mancava a inizio stagione, vincere gli scontri diretti.

Ci dà grande slancio. Abbiamo fiducia in noi stessi, conosciamo il valore che abbiamo e vogliamo dimostrare a tutti che non è stato un caso aver vinto l'anno scorso. Che gli addii ci sono stati ma sono stati rimpiazzati con altrettanti giocatori forti, vogliamo fare il massimo anche quest'anno.

-Cambiato qualcosa rispetto ad un anno fa per come difendete?

Sì. Ma come l'anno scorso, c'è stato un momento in cui abbiamo provato a difendere alti. Giocare a uomo tre contro tre non è facile per novanta minuti. Abbiamo trovato una strategia difensiva, tutti insieme, che è quella che adottiamo sempre. Difenderci più bassi per essere efficaci e partire meglio.