Bastoni, nessuna lesione. Obiettivo Juve, Inzaghi non prenderà rischi con la Fiorentina

Il difensore dell'Inter rientrerà oggi in gruppo e sarà a disposizione per Firenze, ma il tecnico non vuole rischiarlo

"Riposo accordato, dopo il rientro dall’Arabia Saudita: è stato il premio di Inzaghi alla squadra dopo la vittoria della Supercoppa, seduta annullata e tutti a casa. Ripresa oggi ad Appiano e un occhio particolare l’allenatore lo avrà per Alessandro Bastoni. Il difensore ha saltato la finale con il Napoli per un affaticamento all’adduttore. Escluse lesioni muscolari, non si è reso necessario fare esami specifici. Bastoni rientrerà in gruppo e sarà a disposizione per Firenze. Ma Inzaghi non ha voglia di rischiare nulla, anche in considerazione della sfida alla Juventus della settimana successiva. Ecco perché è logico immaginare, seppur ancora a quattro giorni di distanza dalla partita, che al Franchi in difesa giocheranno un’altra volta de Vrij e Acerbi, con quest’ultimo sul centrosinistra", spiega La Gazzetta dello Sport.