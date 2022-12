Cds – La battuta di Zhang che fotografa la condizione dell’Inter. Steven vorrebbe…

Steven Zhang e Piero Ausilio sono stati protagonisti di un siparietto durante la festa di Natale dell’Inter. "Ragazzi, prima di andare via, ricordatevi di lasciare 5 euro. Li useremo per il mercato invernale. Piero ne ha davvero bisogno", la battuta del presidente nerazzurro. "Oh sei qua da 7 anni e ancora non parli italiano. Dai, parla italiano", al risposta del ds. "Ovvio che il clima di festa e il fine serata abbiano contribuito, ma, per tornare alla realtà, la battuta di Zhang jr. fotografa al meglio la condizione attuale dell’Inter, che davvero non ha risorse a disposizione per il mercato di gennaio", sottolinea il Corriere dello Sport.