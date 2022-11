Bayern-Inter, ecco cosa si aspetta Zhang. Ieri cena con il gruppo. Una sconfitta…

Questa sera Bayern e Inter si ritroveranno di fronte senza nulla in palio. I bavaresi sono matematicamente qualificati come primi nel girone, mentre i nerazzurri passano da secondi. "Quando si sono incontrate la prima volta era il 7 settembre. I nerazzurri erano reduci dalla sconfitta nel derby e stavano affrontando il primo momento di crisi della stagione. I bavaresi non avevano lasciato scampo a Lautaro e soci. Gli uomini di Inzaghi, già privi di Lukaku, erano apparsi impauriti, quasi rassegnati. Insomma, l'andata non aveva fatto altro che rafforzare l’idea di un destino già segnato in Europa", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Solo rincalzi in campo, allora? «Cambierò qualcosa ma non troppo», ha risposto il tecnico nerazzurro. Perché non è nemmeno il caso di fare figuracce o di rischiare imbarcate. «Venire qui da qualificati è un sogno. Non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio contro una delle migliori squadre d'Europa. Vogliamo fare una gara seria». Se lo aspetta anche Zhang, che seguito la squadra a Monaco e che ieri ha cenato con il gruppo. Del resto, una sconfitta pesante potrebbe minare le certezze faticosamente recuperate. Di contro, una buona prestazione rafforzerebbe fiducia, autostima e convinzione per il match con i bianconeri".