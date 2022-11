SM – Bayern-Inter, parziale turnover per Inzaghi. Lukaku rientra nel 2023? Il punto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non ci sarà tanto turnover per l'Inter contro il Bayern. E ci sono novità su Lukaku

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non ci sarà tanto turnover per l'Inter contro il Bayern. Lautaro, nonostante la diffida, partirà titolare e al suo fianco ci sarà Correa. A centrocampo riposa solo Calhanoglu, con Asllani al suo posto, mentre Mkhitaryan e Barella completano la mediana con Gosens e Bellanova sugli esterni. In difesa, invece, Acerbi, Darmian e De Vrij a protezione della porta occupata da Onana.