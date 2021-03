CorSera – Suning-Bc Partners, la trattativa accelera. Non si può escludere una cosa

La trattativa tra Suning e Bc Partners va avanti. La conferma è arrivata direttamente dal responsabile del fondo inglese, Nikos Stathopoulos

La trattativa tra Suning e Bc Partners va avanti. La conferma è arrivata direttamente dal responsabile del fondo inglese, Nikos Stathopoulos. "Interesse per l’Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nell’industria dello sport, che sia una lega o la proprietà di un club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli", ha spiegato in un’intervista a Bloomberg.