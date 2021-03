Inter, addio a Bc Partners? “Suning ha deciso di lasciar perdere perché…”

Il Giorno spiega il motivo dell'interruzione delle trattativa con Bc Partners per la cessione dell'Inter

Si è bruscamente interrotta, dopo una lunga due diligence, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione delle quote di maggioranza dell'Inter. Il Giorno, nella sua edizione odierna, spiega il perché dello stop ai dialoghi: "Praticamente in archivio la strada che porta a una cessione in toto a Bc Partners. La distanza tra la domanda da un miliardo, avanzata da Nanchino, e la proposta da 750 milioni di euro dei londinesi non solo non si è azzerata, ma in pratica non si è mai ridotta. Le parti sono rimaste ferme sulle proprie posizioni e, forte di altri contatti per un prestito invece che per un abbandono del club, Suning ha deciso di lasciar perdere".