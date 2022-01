Bedy Moratti: “Zhang famiglia a modo. E ora governo gli ha dato permesso di…”

Bedy Moratti, intervistata da Il Giornale, ha espresso fiducia sul futuro nerazzurro con Suning al comando: nuova schiarita da Pechino

Bedy Moratti, intervistata da Il Giornale, ha espresso fiducia sul futuro nerazzurro con Suning al comando. La situazione in Cina sembra essere tornata positiva per il gruppo di Nanchino.

Mi sono fatta l'idea che all'inizio non avessero capito bene di cosa si trattasse, prendere l'Inter non è uno scherzo, poi il loro governo non gli ha dato certo una mano anche se adesso credo che gli abbiano concesso il permesso di muoversi per il bene della squadra. Del resto per chi non lo ha capito l'Inter ha un fascino straordinario, e San Siro poi", le parole della sorella dell'ex presidente nerazzurro.