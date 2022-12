Bellanova: “Inter-Napoli può decidere una stagione. La sosta? Niente scuse”

L'esterno destro nerazzurro è stato l'autore del primo gol nell'amichevole vinta 6-1 contro lo Gzira United

Fabio Alampi

Schierato titolare sulla fascia destra e autore del primo gol nell'amichevole vinta contro lo Gzira United, Raoul Bellanova ha parlato al termine del match disputato a Malta. Queste le sue parole: "Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della stagione. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara".

Si sente questa sosta?

"Come la stiamo vivendo noi, lo stanno facendo tutti gli altri quindi non dobbiamo aver scuse. Dobbiamo solo allenarsi al 100% e vedere come riprenderemo in campionato".

Che seconda parte di stagione si aspetta?

"Non mi aspetto nessuna seconda parte di stagione, cerco di dare il 100% come faccio in allenamento e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".

(Fonte: tuttomercatoweb.com)

"Sono molto felice e contento del gol. È un sogno segnare con questa maglia, spero che il prossimo sia in Serie A. Ci stiamo preparando bene per l'inizio del campionato. Lavoro ogni giorno al massimo e sento la fiducia del mister e dei compagni. Quando è il mio momento cerco di dare tutto perché per me è un onore essere qui".

(inter.it)