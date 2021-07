SM – Inter-Bellerin? L’Arsenal ci prova e chiede un intoccabile: no di Marotta

Secondo SportMediaset, i Gunners hanno provato ad inserirsi per un intoccabile nerazzurro

Continua la ricerca dell'Inter per l'erede di Achraf Hakimi, che sta già facendo faville con la maglia del Paris Saint-Germain. Secondo SportMediaset il nome in casa nerazzurra è sempre lo stesso, ma come condizioni che oggi sembrano cambiate: "Il nome è quello di Hector Bellerin, c'è un pressing costante dell'Inter. L'Arsenal non apre al prestito con diritto ma si iscrive alla corsa per Nicolò Barella: i Gunners stanno infatti provando a prenderlo, ma i due affari andrebbero su due binari separati. L'appeal dei Gunners è molto inferiore però a Liverpool e il Chelsea stanno battagliando pesantemente con una base d'asta da 70 milioni: l'idea dell'Inter è quella di non cedere, Nicolò è troppo importante per il progetto. Il ragazzo però vuole almeno 4 milioni per il prossimo rinnovo, mentre l'Inter vuole assolutamente blindarlo".