Bellerin chiede la cessione. “Ma Inter pensa a due nomi possibili solo dopo tagli”

E' l'esterno destro il ruolo prioritario da rinforzare in casa Inter: Bellerin è il nome più caldo, ma non c'è solo lui

Achraf Hakimi ha salutato direzione Paris Saint-Germain e ha lasciato un vuoto difficile da colmare in casa Inter nel ruolo di esterno destro. Il club nerazzurro è al lavoro per sostituire al meglio il marocchino e al vaglio dei dirigenti ci sono diversi profili. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Bellerin ha chiesto la cessione all’Arsenal (per andare in prestito all’Inter), Nandez è in corsa come Zappacosta, ma i dirigenti pensano anche a Dumfries e Hateboer (che ha la caviglia non ancora al top), acquistabili solo dopo altre cessioni e tagli al monte ingaggi.