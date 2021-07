Bellerin, giorni caldissimi: accordo con l’Inter, l’agente incontra l’Arsenal

L'esterno spagnolo rimane un obiettivo della dirigenza nerazzurra: si cerca l'intesa con il club londinese

Nandez, ma non solo: l'Inter continua a setacciare il mercato internazionale a caccia di occasioni che possano alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda gli esterni, sulla destra si continua a monitorare la situazione legata a Hector Bellerin: con lo spagnolo dell'Arsenal c'è già un'intesa di massima, ma i Gunners per il momento non aprono all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, unica formula possibile per la dirigenza nerazzurra. In questi giorni, secondo Tuttosport, l'agente del giocatore è pronto a scendere in campo direttamente: "Il prescelto per riempire la casellina lasciata vacante dall'addio di Hakimi resta sempre Hector Bellerin per cui, tra l'altro, si preannunciano giorni caldissimi".