Bellinazzo: “La partita per convincere Messi a lasciare il Barça si apre ora. Se l’Inter…”

Il caso dell’estate alla fine sembra essere rientrato. Leo Messi rimane al Barcellona, prigioniero di una clausola da 700 milioni che tiene a distanza tutte le pretendenti. Con molta probabilità la Pulce potrebbe lasciare il club blaugrana la prossima stagione, in quel caso anche l’Inter potrebbe entrare nella corsa all’argentino come spiega Marco Bellinazzo. “Potrei dire di averci visto giusto. In realtà, la partita per persuadere Messi a lasciare Barcellona si apre ora. Se l’Inter si rafforzerà patrimonialmente e sportivamente avrà dalla sua un sistema fiscale molto favorevole per tentare il colpo“, ha scritto su Twitter il giornalista del Sole 24 Ore.