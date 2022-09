Bellinazzo: “Milan e Inter rischiano mercato bloccato in entrata. La Uefa ha cambiato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bellinazzo ha commentato le sanzioni comminate a Juventus, Inter, Milan e Roma da parte della Uefa. "La Uefa ha cambiato le norme di controllo contabile, non c’è più la regola vecchia sul Fair Play Finanziario. Per accompagnare i club più in difficoltà che non hanno rispettato le vecchie norme la Uefa ha stabilito questa sanzioni con una data di scadenza. Potrebbero scattare altre sanzioni nei prossimi anni se non si dovessero rispettare le scadenza fissate per rientrare nelle norme Uefa".