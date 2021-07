Bellinazzo: “Oaktree gestisce 160 miliardi, Inter non sarebbe un problema. Ma Zhang…”

L'esperto di economia ha parlato degli scenari possibili per l'Inter dopo l'abbandono a Suning.com di Zhang Jindong

Sull'abbandono di Zhang Jindong a Suning.com, ci saranno effetti sull'Inter? "I programmi restano quelli, di autofinanziamento legato a questo riassetto che c'è stato. E avrà ancora delle sorprese nelle prossime settimane la galassia Suning. La certezza per l'Inter si chiama Oaktree, il fondo che ha prestato i soldi nell'ultimo giro alla società. Se la galassia Inter dovesse avere ancora dei problemi e volesse cedere, cosa che Zhang ha negato, il fondo subentrerebbe ed è un fondo che gestisce una cosa come 160 miliardi e ha assolutamente la possibilità di garantire una transizione tranquilla. Il momento difficile va superato con intelligenza, con operazioni di mercato intelligenti che irrobustiscano il club ma che non incidano sul bilancio. Servono certezze sugli stadi per ricreare equilibrio per i club".