Per fare un parallelo col Milan, Oaktree non è specializzato in ambito sportivo. Idea di transizione più breve legata a vendita a terzi del club, rispetto a questo scenario Oaktree dice che ha fiducia nel management e si propone come proprietà stabile. Biosgnerà portare a termine processo di risanamento, Oaktree polizza assicurativa del club nerazzurro. Andiamo verso un processo che dovrà consolidare la crescita del club e poi trovare un compratore. Non c'è la necessità di vendere rispetto al passato, sottolineo questo aspetto.