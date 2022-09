Bellinazzo: “Zhang? Segnale chiaro, non cambia ipotesi cessione. Skriniar? Evidente che…”

Così il giornalista: "Questi soldi dimostrano l'attaccamento degli Zhang e la voglia di non far perdere competitività"

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per commentare l'esito del Consiglio d'Amministrazione dell'Inter, che ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021/2022. Queste le sue parole: "Juve e Inter negli anni di pandemia hanno perso più di un miliardo in due, avevano squilibri prima e sono state colte in piena fase espansiva. Sono entrambe in una fase di ristrutturazione importante: hanno bisogno Inter e Milan di uno stadio moderno che aumenti i ricavi e che li aumenti da 40 a 100 per competere con gli altri club europei.

Qualsiasi azienda che proponga di fare un intervento con i propri soldi ha un diritto di avere un sì o un no in pochi anni: la melassa politica e i lacci burocratici sono diventati inaccettabili. Commisso voleva fare uno stadio con i soldi suoi, invece verrà rifatto il Franchi con i soldi pubblici che non consentirà il salto alla Fiorentina. Io non sono contro una cosa o l'altra: ma se sono un'azienda e metto i soldi miei, voglio una risposta in due anni.

L'aumento di capitale di Zhang? Sicuramente questi soldi che vengono dalla provvista di Oaktree erano disponibili per Suning, la scelta di metterli nell'Inter dimostrano l'attaccamento degli Zhang e la voglia di non far perdere competitività. Sul futuro non implica nulla, dà serenità in questo momento e lascia aperte tutte le strade per un passaggio di proprietà o un socio che possa accompagnare Zhang in modo temporaneo o prolungato.

Non c'è niente di scontato, Suning ha messo tanti soldi nell'Inter, è tra le proprietà che ne ha messi di più. Negli ultimi due nani le decisioni del governo cinese e il riassestamento di Suning, che continua ad essere un colosso, ha fatto sì che questo flusso di denaro sia diminuito. L'Inter ha dovuto lavorare molto in un percorso di riequilibrio di conti, dopodiché da un anno e mezzo circa c'è una ricerca di qualcuno che aiuti: quando sei sul mercato può succedere di tutto. Se può permettersi di perdere Skriniar a zero? No, credo nessuno se lo può permettere. Quando è stato tolto dal mercato, è stato dato un segnale forte alla squadra: però l'Inter si è assunta un rischio consapevole. E' evidente che a gennaio le valutazioni andranno fatte in merito alla posizione dell'Inter e su quello che arriverà da Parigi".