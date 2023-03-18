VIDEO / Sorrisi e concentrazione ad Appiano: l'Inter lavora e punta la Juve

"L’occasione è ghiotta. Anche se non è il caso di gridarlo troppo forte". Apre così il Corriere dello Sport il proprio focus sul sorteggio di ieri dei quarti di finale di Champions League: l'Inter dall'urna ha pescato il Benfica, squadra fortissima ma tra le più abbordabili. Spiega il quotidiano: "Il Benfica, infatti, non è certo un avversario agevole: per informazioni chiedere alla Juventus, fatta fuori dalla Champions proprio dai portoghesi.

Ma è chiaro che sarebbe stato peggio affrontare Real Madrid, Manchester City o lo stesso Bayern, già “assaggiato” con pessimi risultati durante il girone. Insomma, le chance per conquistare la semifinale esistono. Non dimentichiamo che quando i nerazzurri furono sorteggiati, nella prima fase, con i bavaresi e il Barcellona dovevano avere il destino segnato, invece sono ancora in corsa e con tanta voglia di prendersi altre soddisfazioni".