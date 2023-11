CL, Benfica-Inter a porte aperte: salva la trasferta dei tifosi nerazzurri

I tifosi dell'Inter potranno vedere la gara col Benfica a Lisbona. Non ci saranno restrizioni alla gara di mercoledì prossimo, per decisione dell'UEFA la gara si giocherà a porte aperte. La Commissione Disciplinare si è riunita oggi a Nyon e sulle "ripetute intemperanze" dei tifosi portoghesi in trasferta e ha stabilito che il club portoghese pagherà una multa da 25mila euro e i tifosi della squadra portoghese non potranno assistere alla prossima gara in esterna nelle competizioni UEFA.