Bensebaini, l’Inter lo vuole ora: “Perisic? Può esserci anche quest’altro addio”

E' il nome di Ramy Bensebaini quello che in queste ore sta prendendo sempre più quota in casa Inter. Secondo i dirigenti del club nerazzurro, infatti, il calciatore classe '95 sarebbe il successore ideale di Ivan Perisic per la fascia sinistra. Ma Marotta e Ausilio non vogliono aspettare e starebbero cercando di portarlo subito a Milano. Calciomercato.com spiega perché: "Bensebaini è stato visionato in diverse circostanze dall’Inter e le referenze sono state ottime. Profilo internazionale nel pieno della maturità calcistica ma con ancora dei margini di crescita, ecco perché Ramy può essere il profilo giusto per Simone Inzaghi.