Bentornato Eriksen! L’Inter lo aspetta in settimana: attesa per i test medici

Il centrocampista danese è pronto a fare ritorno a Milano dopo il malore accusato durante la gara contro la Finlandia a Euro 2020

L'attesa sta per finire: Christian Eriksen, dopo il malore accusato durante la gara contro la Finlandia a Euro 2020 e i successivi controlli in Danimarca, è pronto per tornare in Italia. L'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, lo attende in settimana: i compagni di squadra e la dirigenza lo aspettano, Simone Inzaghi e il suo staff non vedono l'ora di conoscerlo. La possibilità di rivederlo in campo c'è ancora.