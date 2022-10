Inter, Bergomi svela: “Confronto in spogliatoio? Da quello che so io…”

Beppe Bergomi , ex difensore dell'Inter, intervenuto durante Sky Calcio Club ha commentato così la vittoria nerazzurra sulla Salernitana : "Da quello che so io si sono parlati tra di loro, solo i giocatori senza allenatore e nessun altro: è stato un confronto schietto.

E questo è la base per ripartire: è troppo importante per l'Inter ritrovare quello spirito. L'Inter ha perso 4 partite quasi sempre in rimonta e gli atteggiamenti non erano positivi: Barella l'ho criticato, ora lo esalto perché è uno che determina. E se l'atteggiamento è quello trascina tutto il gruppo.

Calhanoglu? Migliore in campo, sappiamo le sue qualità, ma le cose belle le fa in fase difensiva: ha temperamento, recupera palla. Calhanoglu interpreta quel ruolo molto bene nelle due fasi ed è quella di non possesso che a me piace molto: è determinato, ha temperamento, recupera palla. Giocare a due in mezzo? Conoscendo Inzaghi non credo, Calhanoglu tornerà a fare il suo e giocherà Brozovic: ma mai dire mai. Ma Brozovic è sempre marcato, si potrebbe alzare e lui venire a fare gioco".