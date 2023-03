Inter, Bergomi: “Oggi difficile contenere le emozioni”. E sul derby risponde così

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così dell'impresa nerazzurra: "Faccio fatica in queste partite a contenere le emozioni, oggi andava fatto così: è proprio qui che viene fuori il senso di appartenenza, il gruppo. Hanno tirato fuori tutti insieme la prestazione, sono stati davvero bravi. Derby ai quarti? Io con quel sorteggio la telecronaca non la faccio.