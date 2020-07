Bergomi: “Brozovic? Via per un top. C’è bisogno di gente come Kjaer e Ibra per il Milan”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così del momento nerazzurro prima della gara col Genoa: “La bravura di Conte è dare subito l’identità della squadra, l’Inter è partita molto forte. Poi quando l’intensità e la furia agonistica vengono a mancare, così come la qualità e dei giocatori che saltano l’uomo… L’Inter fa più punti fuori che in casa: se trova difese chiuse fatica. La crescita si è un po’ fermata, ma sono mancati determinati giocatori. Brozovic? Come giocatore non si discute, discuto ogni tanto i suoi atteggiamenti: se posso arrivare ad un top, posso sacrificarlo. Altrimenti me lo tengo, non ce ne sono tanti così in giro. All’Inter manca ancora tanto per vincere, mancano i giocatori che saltano l’uomo e che hanno personalità. Hakimi? Sì, velocissimo, ma arriva in un campionato diverso. Vanno trovati giocatori che saltano l’uomo sugli esterni o in mezzo al campo. Eriksen non salta l’uomo, dà la palla giusta, ma spesso si defila. Un nome? Non ce l’ho, non sta a me: il Milan ha svoltato con Kjaer e Ibra, c’è bisogno di giocatori così”.