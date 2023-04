Bergomi: “Inter, troppi casi extracampo. Ecco cosa deve fare Inzaghi. E i giocatori…”

E anche la posizione di Inzaghi è diventata più complicata. Le voci sull’allenatore quanto possono influire?

«Indipendentemente dalla posizione dell’allenatore, un giocatore deve sempre dare il meglio di sé, in allenamento come in partita, perché poi in campo tutti rappresentano l’Inter ed è per l’Inter che bisogna fare sempre qualcosa in più. Che poi è quello che vogliono vedere i tifosi: attenzione, voglia di correre tutti insieme anche indietro e non soltanto in avanti».