Bergomi: “L’Inter si è fatta preferire nei 90 minuti. Lautaro 5. Calha, che personalità”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter si è fatta preferire sotto l'aspetto del gioco: il Milan è molto aggressivo, ma venire a prenderla non è facile"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha analizzato così il pareggio per 1-1 nel derby di Milano: "L'Inter si è fatta preferire sotto l'aspetto del gioco: il Milan è molto aggressivo, ma venire a prendere l'Inter non è facile con Bastoni che spesso viene dentro al campo. L'Inter si è fatta preferire nei 90 minuti: il Milan ha poi preso il palo ma i nerazzurri hanno sbagliato tanti gol. A Lautaro ho dato 5, è un po' nervoso: è un momento non facile, non riesce a trovare la porta. Il migliore è stato Calhanoglu, non solo per il rigore, ma per la personalità: è andato a contrasto, si è fatto vedere, è sempre stato pericoloso. Buona partita di Darmian e Perisic, Bastoni dietro è stato il migliore. Dzeko così così, ma si merita la sufficienza".