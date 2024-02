A parte il fatto che è il prossimo perché questo ostacolo è così importante? — "Quando inizia la fase a eliminazione diretta, superare il primo turno è fondamentale anche perché poi prendi convinzione. Pensiamo all’ultima Champions, contro il Porto nel ritorno l’Inter negli ultimi 5-6 minuti ha visto l’inferno. Poi si è sciolta e ha dominato con Benfica e Milan. Anche per l’Inter del Triplete la svolta arrivò eliminando il Chelsea agli ottavi".

Quali problemi potrà creare l’Atletico ai nerazzurri? — "Squadra allenata molto bene e con principi di gioco per certi versi simili all’Inter. Questo non è più il Cholo che si difende, adesso gioca e nel girone ha stritolato la Lazio a livello di prestazione. L’Atletico difende a tre con cinque centrocampisti e giocatori molto duttili. Prendiamo Llorente, che mi piace molto. Può fare il laterale destro ma anche l’interno di centrocampo. E intanto sabato con il Las Palmas è stato schierato in attacco e ha fatto due gol...".

Intanto Simeone ha recuperato in extremis Morata. — "Sembrava che almeno a Milano non dovesse giocare, anche se bisognerà valutarne autonomia e tenuta dopo il problema al ginocchio. Vero comunque che hanno pure Depay, che però è un giocatore diverso, e che in attacco il Cholo può far giocare chi vuole".

Gli spagnoli hanno giocato in campionato il giorno dopo rispetto all’Inter. — "Il cammino in Champions dipenderà anche dalla gestione delle forze, discorso collegato al campionato. Perché è evidente che, anche a ragione, fin qui Inzaghi ha privilegiato l’obiettivo scudetto. Basti vedere come nell’ultimo turno Simeone abbia risparmiato diversi big, a partire da Griezmann, mentre l’Inter ha affrontato la Salernitana con la squadra molto vicina a quella tipo".

