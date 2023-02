Bergomi: “Skriniar, Suning e Inzaghi, ecco cosa penso. Purtroppo l’Inter ogni estate…”

In una lunga intervista a Sempreinter, l'ex capitano nerazzurro affronta i temi principali di casa Inter

Gianni Pampinella

L'addio di Skriniar, le difficoltà di Suning e Simone Inzaghi. Sono i temi affrontati da Beppe Bergomi in una lunga intervista a Sempreinter. L'ex capitano nerazzurro la pensa così sulla situazione di Skriniar: "Dobbiamo tornare alla scorsa estate. Purtroppo ogni estate l'Inter deve sacrificare qualcuno, lo abbiamo visto con Lukaku, Hakimi e Perisic. L'estate scorsa hanno scelto Skriniar. Invece il giocatore è rimasto e sappiamo cosa è successo. Dobbiamo partire da quel punto. Ho conosciuto Milan, è un bravo ragazzo, timido, serio. È un professionista che ha preso la sua decisione. Forse avrebbe potuto comunicarlo meglio, anche se tante volte non è facile farlo anche per questi giocatori".

“Penso che da questo e da altri casi simili si debba trarre una conclusione: la Serie A per i giocatori è un campionato di passaggio, non è la destinazione finale. Per quanto riguarda le bandiere, il mondo è cambiato rispetto al passato. Dobbiamo accettare questo. Senza dubbio Skriniar darà il massimo da qui alla fine della stagione. Le persone devono capirlo e lasciarlo in pace. Era nervoso nella partita con l'Empoli e questo è costato la partita all'Inter, sono cose che possono succedere. Dico solo che mi dispiace che se ne vada, è un grande giocatore, che ha rappresentato bene l'Inter in questi anni. Non dimentichiamo altri casi in altri club. Dobbiamo convincerci che le cose non sono più come erano negli anni '90 e nei primi anni 2000. Oggi questi giocatori trovano altre soluzioni”.

Abbiamo visto che c'era una linea netta decisa dal club. Non lo vedo come un errore, hanno cercato di gestire la situazione ma non ci sono riusciti. Ma questo non è un errore. Bisogna accettare le situazioni contingenti con cui l'Inter ha dovuto convivere negli ultimi tre anni. Il club non può spendere sul mercato ma resta competitivo, vince trofei e supera la fase a gironi di Champions League. Cosa puoi dire a questa squadra? Negli ultimi anni è una squadra che si è impoverita ma riesce sempre a rimanere competitiva e questo è un merito".

"Suning? Dato che non conosco le situazioni, mi dispiace. Capisco le difficoltà che hanno dovuto affrontare, dalla pandemia al rispetto delle regole del fair play finanziario della UEFA. Tuttavia, devi sempre regalare un sogno ai tifosi, ma molte volte i tifosi faticano a capire la situazione e questo mi dispiace. Non voglio entrare nei problemi che deve affrontare il presidente del club. È evidente a tutti che la proprietà stia attraversando delle difficoltà ma sta cercando di gestirle nel miglior modo possibile”.

"Inzaghi? Simone è sempre sotto la lente d'ingrandimento. Secondo me l'Inter fa un bel calcio, la squadra gioca bene, non sbaglia nelle partite di coppa. C'è sempre questa statistica sui dribbling che mi fa pensare, la statistica che dice che l'Inter è penultima per dribbling completati in Serie A e Champions League. Sai cosa significa nel calcio moderno? Il cambio di passo e di accelerazione è fondamentale".

"L'Inter di oggi è sempre in grado di fare bene, di portare tanti giocatori oltre le linee con il pallone e di giocare un determinato tipo di calcio. Di fronte a squadre che si chiudono diventa molto più difficile. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. In tanti dicono che l'Inter dovrebbe cambiare allenatore ma questa squadra è fatta per giocare così. È molto difficile immaginare questa squadra in campo giocare in modo diverso. Non voglio difenderlo a tutti i costi, ma secondo me Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro".

