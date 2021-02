Inter, Berti: “Scudetto? Dobbiamo portarcelo a casa. Derby? Ho rischiato la figura di m…a”

Le parole dell'ex nerazzurro a Inter Podcast: "Barella fantastico, sarà la nostra bandiera per i prossimi anni"

Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Podcast dopo il successo dei ragazzi di Antonio Conte nel derby. Queste le sue parole: "Già dopo la Lazio eravamo già contenti, dopo il derby poi... La difesa da due partite sta facendo cose straordinarie, soprattutto Skriniar. Poi adesso parliamo tutti di Lukaku, ma con Lazio e Milan Lautaro ha giocato meglio: fa pressing, gol, assist, non molla. I due che mi hanno sorpreso in queste due partite sono loro: Lautaro e Skriniar. Ci sono ancora tante partite, però erano dieci anni che non si vedevano le milanesi al vertice: quando giocavamo noi eravamo sempre tra i primi tre posti. Erano derby molto più sentiti, ma questo per l'Inter è stato fondamentale, come lo saranno tutte le partite. Quest'anno dobbiamo portarcelo a casa, anche se c'è quell'altra squadra di cui non dico il nome che rompe le scatole. Siamo nelle condizioni in cui possiamo rovinarcelo solo noi: abbiamo la squadra migliore, l'allenatore migliore e i punti di vantaggio, non possiamo buttare niente.