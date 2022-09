Biasin: “Asllani ora voglio vederlo in campo. Inzaghi? I giocatori di lui dicono che…”

"L'Inter l'anno scorso, quando mancava Brozovic, aveva un problema, che non sapeva chi mettere al suo posto. In estate la prima cosa che ha fatto è stata prendere un vice. Io Asllani voglio vederlo in campo, è così che dimostri di credere nel tuo investimento. E non me ne frega niente se le partite sono difficili, può sbagliare come fanno tutti. Anzi, dirò: voglio vedere in campo anche Mkhitaryan, perché contro la sua ex squadra può far bene. Inzaghi? Può essere meno duro di Conte in certe occasioni, ma quando serve sa farsi sentire. Sembra che non sia più capace di fare l'allenatore, invece i giocatori dicono che si trovano bene".