Biasin: “Brozovic adora l’Inter e viceversa. Si troverà accordo altrimenti….”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Marcelo Brozovic, colonna portante dell'Inter che però è in scadenza a giugno 2022: "Il rendimento di quest’uomo è impressionante. Corre 13 km a partita con regolarità, non ci riesce praticamente nessuno. Lo fa da anni. Sbaglia raramente partita. Appare sempre fuori dal mondo. Se ne fotte di tutto. Ha il contratto in scadenza e gli occhi di questo e quel club lo puntano come se fosse un tartufone bianco. Nessun giocatore è indispensabile, ma lui è “quasi indispensabile”. La fortuna dell’Inter è che Brozovic adora la sua squadra. La fortuna di Brozovic è che l’Inter lo adora. Un punto d’incontro si troverà, altrimenti mi faccio brillare".