Biasin: “Cazzate blaterate su Inter-Sassuolo. Solo svantaggi per Conte. E addirittura…”

Fabrizio Biasin torna sulle idiozie dette sui presunti vantaggi che l'Inter avrebbe ottenuto dal rinvio della partita contro il Sassuolo

"Per una settimana si è blaterato (e insistiamo: “blaterato”) del match con il Sassuolo rinviato dall’Ats e dei grandi vantaggi che questa decisione – per qualcuno addirittura “suggerita” dal club – avrebbe portato ad Antonio Conte. Il risultato è che l’Inter non ha giocato contro una squadra stanca (gli emiliani erano scesi in campo 72 ore prima) e dovrà giocare tre partite in una settimana (cosa che Conte detesta più di ogni cosa). “Però potrà lavorare con i Nazionali, a differenza degli altri”. Cazzata pure quella. “Blaterato”, appunto", ha commentato Biasin.