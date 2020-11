Biasin: “Come sempre, Handanovic porterà punti all’Inter. E’ il cinquantesimo…”

Fabrizio Biasin commenta così le tante critiche dei tifosi dell’Inter nei confronti di Samir Handanovic. Il portiere è finito nel mirino dei tifosi, soprattutto sui social, dopo la partita di Bergamo. In molti hanno attribuito a lui la colpa del gol di Miranchuk.

“Handanovic già non è un empatico di suo. Non è uno che ti fa il sorrisone. In più sicuramente è partito male quest’anno. Ma resta un grande portiere e in questo momento, secondo me, è il cinquantesimo problema dell’Inter. Non è certo il primo, ci sono altre cose da risolvere, prima tra tutte dare a tutti una svegliata. Ma a fine anno, Handanovic porterà punti all’Inter come ha sempre fatto”, ha sentenziato Biasin in una diretta Instagram con Lapo De Carlo.