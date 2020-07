Mercato Inter, Biasin conferma due nomi ma ne esclude ben tre: “Questi non arrivano”

L’Inter, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Achraf Hakimi, continua a muoversi molto sul mercato in entrata. I nerazzurri vogliono un esterno di fascia sinistra e solo dopo aver valutato la posizione di Lautaro Martinez cominceranno a pensare a come rinforzare l’attacco. Un conto è dover sostituire l’argentino, un altro è dover completare il reparto avendo però già la coppia titolare.

Intanto, Fabrizio Biasin si concentra su alcuni nomi emersi sui giornali.

“Attiviamo il “panzane-alert”: Alaba non era e non è un obiettivo, Kante pure, Gosens anche. A sinistra semmai interessa Palmieri (ma senza fretta), in difesa Kumbulla (idem). Per il resto si vedrà”, scrive Biasin nel suo editoriale per Tmw.