Biasin: “Conte ha preferito Gagliardini a uno dei più forti al mondo. Nessuno farà -80 senza…”

Fabrizio Biasin commenta l’imminente incontro tra l’Inter e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è sempre più vicino all’addio, con Max Allegri pronto a rilevarne il ruolo.

“Nessuna squadra in questo mercato spenderà 80 milioni per un giocatore senza poi rientrare con delle cessioni. Se Conte si presenta con una lista di giocatori da acquistare fuori portata, lo fa per andare alla rottura. Il Barcellona su Lautaro? Infatti ne vuole vendere 5 per arrivare alla cifra che chiede l’Inter. Gagliardini? Guardate che Gagliardini ha giocato sempre per scelta dell’allenatore. Non è che alternative non ce ne fossero, c’era uno dei centrocampisti più forti al mondo. Al mondo. Se sei pagato 11 milioni all’anno, un posto a Eriksen devi trovarlo. Eriksen è stato il migliore per statistiche per anni in Premier League. Parlate di sostituire Gagliardini ma in panchina c’era uno dei più forti al mondo”.