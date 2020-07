Biasin: “L’Inter non vuole cambiare Conte. Anzi, quando contatti la società ti dicono che…”

Fabrizio Biasin ha commentato le ultime voci riguardanti il futuro di Antonio Conte all’Inter: la società vuole confermare il tecnico e andare avanti con il progetto triennale.

“Marotta e Suning non hanno alcuna intenzione di cambiare l’allenatore. Anche perché, molto banalmente, l’Inter non se lo può neanche permettere a 12 milioni netti per altri due anni. Nessuno vuole fare questa cosa. Al di là dell’ingaggio, non c’è alcuna intenzione di cambiare Conte, vogliono andare avanti con lui. E oltretutto, se Conte arrivasse secondo e in fondo all’Europa League, la società sarebbe contenta. E’ lui che non è contento perché Conte vuole vincere e basta. Pensava si potesse fare di più. Ma la società, quando la contatti, ti risponde che non esiste proprio l’idea di cambiare Conte, che non esiste al mondo“.