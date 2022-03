Biasin: “Dybala? Prima l’Inter deve fare questi 3 colpi. Non vogliono vendere Lautaro”

Fabrizio Biasin, intervenuto a Calciomercato.it, ha parlato delle voci su Dybala all'Inter. L'argentino ha rotto con la Juve e cerca squadra

"Quanto è percorribile la pista Inter per Dybala? Nella mia testa non c'erano tante possibilità di vedere Dybala all'Inter. E porto avanti questa tesi. Che Marotta abbia un interesse non si può escludere. Ma un conto è l'apprezzamento, un conto è la possibilità di fare l'affare. Ma prendere Dybala significa metterlo davanti a operazioni che l'Inter deve fare per forza. L'Inter deve prendere una prima punta, un difensore centrale e un vice Brozovic.

La mia sensazione è che l'Inter farà un sondaggio ma poi non andrà a fondo. Poi magari verrò smentito. E calma a dire che l'Inter vende Lautaro, non è così automatico e non credo che lui abbia tutta questa voglia di andare da un'altra parte. Poi se dovesse arrivare una super offerta, magari dall'Atletico Madrid, l'Inter è tenuta a prenderla in considerazione. Ma non c'è la volontà di vendere Lautaro".