Biasin: “Eriksen non va messo da parte. Ecco i 2 compagni con cui lo farei giocare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin commenta la situazione di Christian Eriksen. Il danese fatica a entrare nei meccanismi della squadra di Conte e oggi, contro lo Shatkhar in Champions League, dovrebbe accomodarsi in panchina per far posto a Nicolò Barella nel ruolo di trequartista davanti a Brozovic e Vidal.

“Eriksen è un patrimonio tecnico e non va messo da parte. Con Barella e Vidal alle spalle può dare il meglio di sé”, il giudizio del giornalista di Libero.



(Radio Sportiva)