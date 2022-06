Biasin: “Inter avrà 5 punte. Dybala? A giorni. Lautaro? Non credo che Conte…”

Intervenuto in diretta con Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro dell'attacco dell'Inter partendo da Lautaro Martinez: "Io so che lui è stato chiaro, così come l'Inter: vuole continuare in nerazzurro, tanto che ha prolungato il suo contratto lo scorso autunno. Conte è innamorato di tutti i giocatori dell'Inter? Sì. Ma non credo che il Tottenham possa arrivare a fare un'offerta che piaccia all'Inter, non credo che si muoverà.