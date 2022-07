Biasin: “Inter è ancora su Dybala. Per farlo arrivare devono succedere 3 cose”

"Certamente l'Inter ha fatto un tentativo per Dybala, ha parlato col procuratore alla luce del sole. Nel frattempo l'Inter ha approfittato della situazione Lukaku e ha chiuso Lukaku. Questa cosa ha chiaramente rallentato l'altra pista. Adesso, per chiudere l'affare Dybala, devono succedere tante cose. La prima: l'Inter deve vendere Pinamonti. Su di lui ci sono almeno 5 squadre ma l'unica che ha fatto un'offerta è il Monza. Perché? Perché tutti aspettano in questa fase. La seconda: vendere Sanchez. Facile? Per niente. Sanchez vuole solo campionati top e ha rifiutato tutte le offerte, che sono arrivate, da campionati minori. La terza: sistemare uno tra Dzeko e Correa. E non è semplice perché vogliono restare all'Inter. E ce n'è un'altra: in questo momento, molti nell'Inter pensano che il quartetto offensivo vada bene così", il commento di Biasin.