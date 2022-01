Biasin: “Inter, presi Gosens e Caicedo: ecco i termini. Mica male”

L'annuncio del giornalista vicino al mondo nerazzurro via social: il club ha chiuso i due affari in queste ore

Robin Gosens e Felipe Caicedo sono pronti a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Fabrizio Biasin, giornalista attento alle vicende di casa Inter, in questi minuti ha rivelato via social la fumata bianca per entrambe le trattative messe in piedi dai nerazzurri per questo mercato invernale.