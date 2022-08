Biasin: “L’Inter ha tolto i giocatori dal mercato? Ecco qual è la verità”

Nel corso del suo intervento su Pressing, Fabrizio Biasin è tornato sulla prima casalinga dell'Inter in Serie A e sulla strategia per il mercato in questi ultimi giorni: "L'Inter con lo Spezia ha vissuto la serata perfetta, senza subire un tiro in porta e dominando dal primo all'ultimo. Quei due davanti si trovano a memoria. La vera forza dell'Inter è la volontà comune di stare tutti assieme: la società ha scelto di toglierli dal mercato, ma la verità è che gli stessi giocatori si sono tolti dal mercato e hanno scelto di rimanere. Skriniar avrebbe potuto salutare, Dumfries un'offerta dal Chelsea l'ha ricevuta: entrambi hanno scelto di restare. Questa è la notizia migliore per Inzaghi".