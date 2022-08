Biasin: “L’Inter non cerca Mertens, si ritiene a posto. E aggiungiamo che…”

Così il giornalista: "L’Inter non cerca Mertens, non perché non lo ritenga un giocatore valido ma perché si ritiene a posto con i suoi 4 attaccanti"

"L’Inter non cerca Mertens, non perché non lo ritenga un giocatore valido ma perché si ritiene a posto con i suoi 4 attaccanti. Aggiungiamo anche che se l’obiettivo è ridurre il monte ingaggi non avrebbe senso sommare uno stipendio da 3-4 milioni per una quinta punta di 35 anni". Questo quanto risulta a Fabrizio Biasin, giornalista, in merito all'indiscrezione secondo la quale l'Inter si sarebbe messa sulle tracce di Dries Mertens dopo l'addio di Alexis Sanchez.