Biasin: “Inter, non vedo il dramma. La squadra ha solo un grande rimpianto”

Le parole dell'opinionista di fede nerazzurra a proposito del momento della squadra di Inzaghi

Fabrizio Biasin, ospite di Pressing, si è soffermato sul momento dell'Inter. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri: "Sarò inguaribile ottimista, ma non vedo tutto questo dramma. L'Inter ha il grande rimpianto di aver perso male un derby che non avrebbe meritato di perdere. Ha il miglior attacco, la seconda miglior difesa, ha vinto la Supercoppa, è agli ottavi di Champions e gli scontri diretti li ha fatti quasi tutti. Non è brillante come prima, ma un mese come quello che ha affrontato è una rarità. In più, c'è un dettaglio: l'Inter ha ancora una partita da recuperare e nessuno lo ricorda, ma se per caso la vincesse sarebbe ancora prima".