Biasin: “Inter, per il futuro è arrivata la notizia migliore in assoluto”

Così Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, sul futuro a breve termine del club nerazzurro

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha dato un'importante e ottima notizia sul futuro dell'Inter a livello dirigenziale: "Marotta ha trovato l’accordo con l’Inter, rinnoverà fino al 2025 quando Steven Zhang - che lo contattò poche ore dopo il suo addio dalla Juve, mica scemo - tornerà a Milano. Questa, per i campioni d’Italia, è la miglior notizia in assoluto. Anche meglio di un grande attaccante in rosa che, peraltro, nel frattempo ha rinnovato. E stiamo parlando di Lautaro (un giocatore che mantiene la parola, incredibile)", scrive Biasin.