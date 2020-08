Biasin: “L’Inter oggi ha una priorità assoluta sul mercato”. Tonali mollato? Risposta chiara

“La priorità dell’Inter in questo momento sono le cessioni. Questo non significa che non arriveranno questo e quel giocatore, significa che prima tocca vendere qualcuno tra quelli che Conte ritiene fuori dal progetto”. Così Fabrizio Biasin sul mercato dell’Inter in questo momento.

I nerazzurri sembrano aver allentato la presa su Sandro Tonali, ora finito in orbita Milan.

“Tonali? Certo che interessa ma prima devono “liberare gli spazi”. Ergo, bisogna capire se lui ha pazienza”, ha commentato Biasin sul centrocampista del Brescia.