Biasin: “Inter, ecco la parola d’ordine. Inzaghi parla tanto con i dirigenti, non vuole…”

Dagli studi di Sport Italia, Fabrizio Biasin fa il punto sul mercato dell'Inter . In casa nerazzurra c'è una parola d'ordine, resistere. "A tre giorni dall'avvio del campionato, in questo momento la parola d'ordine è resistere agli assalti del mercato. L'Inter ha completato i suoi acquisti, manca solo un difensore".

"Sappiamo che l'Inter non si può permettere di tener fuori dal mercato i suoi giocatori di primissimo piano e quindi dobbiamo ascoltare quello che succede in Francia, in Inghilterra. Skriniar e Dumfries sono sempre al centro dei nostri ragionamenti e chissà che possa arrivare qualche offerta per qualche altro giocatore nerazzurro. Inzaghi pensa alla gara di Lecce, ma parla tantissimo con i dirigenti perché non vuole che nessuno dei suoi titolari parta".