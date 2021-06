Biasin: “Inter, una piccola notizia che riguarda una pedina per me fondamentale”

La notizia sul mercato nerazzurro raccontata dal giornalista

"Inter, una (piccola) notizia e una domanda: La (piccola) notizia: nessun rinnovo contrattuale verrà affrontato prima della fine del mercato. La domanda: per voi Brozovic resta una pedina fondamentale? Parto io: per me sì". Questo il tweet di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al mercato nerazzurro: essendo il croato in scadenza a giugno 2022 e l'Inter nella posizione di non ufficializzare rinnovi entro la fine dell'estate, ciò significa che saranno ascoltate offerte anche per lui, nonostante Simone Inzaghi lo ritenga incedibile.